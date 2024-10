Expulsão justa, mas Fla venceria o fraco Corinthians se fossem 11 contra 11

A classificação do Flamengo teve aspectos de heroísmo. Jogar com menos um homem desde os 27 minutos de jogo não é simples. Mas a superioridade técnica do time rubro-negro sobre o Corinthians é imensa.

Era o confronto de quem ocupa a quarta posição do Campeonato Brasileiro, sem priorizá-lo, contra um frequentador da zona de rebaixamento. Normal o time carioca avançar à final da Copa do Brasil.

Filipe Luís teve boas decisões, montando uma linha de cinco na defesa quando perdeu Bruno Henrique, expulso justamente. Assim suportou as tentativas de pressão adversária e manteve seu meio-campo intacto.