A derrota do Fla e os sorrisos inexplicáveis de Landim e Braz com Gabriel

Eles acham que está tudo bem. Veja os sorrisos. pic.twitter.com/JHaROkgQqB — Mauro Cezar (@maurocezar) October 18, 2024

O tratamento dado ao jogador não condiz com o que apresenta. Jogar sem um atacante como ele, buscando outras formações, era o que Tite tentava logo após a lesão de Pedro e é o que o novo treinador precisa fazer. Insistir na chance de aleatoriamente Gabriel marcar um gol é jogar apenas com a sorte.

Mais incrível ainda foram os sorrisos do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, e do seu vice de futebol, Marcos Braz, antes da peleja. Estavam ao lado do atacante, que segurava uma placa comemorativa pelos seus 300 jogos com a camisa do clube. Assim surgiram os dois dirigentes, como se tudo estivesse bem.

Gabriel Barbosa foi titular nos quatro últimos jogos do Flamengo, um com Tite e três sob o comando de Filipe Luís. Antes dos 78 minutos em campo na derrota para o Fluminense, foram 75 diante do Bahia, 86 contra o Corinthians e 90, o jogo inteirinho, diante do Athletico,… pic.twitter.com/JuQPRswLy7 — Mauro Cezar (@maurocezar) October 18, 2024

O que se viu em seguida nos 90 minutos de futebol apenas os devolveu à realidade desse Flamengo errático, caro e cheio de equívocos, que vive de tentativa e erro. Um Flamengo que tem em Gabriel seu símbolo mais forte, em declinio há dois anos, protagonista de polêmicas tolas até, mas ainda tratado como se fosse Gabigol.

