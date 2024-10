O futebol não decide nada, vale pouco na eleição de 2 mil votos no Flamengo

O que eu gostaria de ver é a criação do sócio off-Gávea. Sem vantagens na compra de ingressos (isso é pro sócio torcedor) e sem direito a jogar beach tennis ou fazer sauna no clube, mas participando das decisões da razão do Flamengo ser gigante: o futebol.

Poderiam fazer diferentes categorias, com algumas, depois de algum tempo de vida associativa, tendo direito a participar de reuniões online e votar remotamente. De repente assim o crônico déficit do clube social acabaria.

Óbvio que não seriam planos de 10 reais, não dá pra ser inocente - não que esses não possam existir, com outros benefícios. De qualquer forma, seja 10 ou 100, isso nunca irá sair. O minúsculo colégio eleitoral (em 2021 foram 2.011 votos) mantém um ciclo vicioso terrível.

O destino do futebol masculino profissional, que banca tudo, é definido na piscina e no parquinho. Sobra aos 40 e tantos milhões de trouxas apenas pagar DARF, comprar pulseirinha, tijolinho e produtos licenciados, tomar Carabao, abrir conta no BS2 e BRB, doar pro Anjo da Guarda, assinar mycujoo, FlaTV+ e PPV, se associar ao Nação e engajar em ações com os patrocinadores.

E como o futebol vale menos que a bocha na hora do voto, nosso 'core business' fica em segundo plano. Sonhamos com alteração do modelo societário, de cultura, de práticas de gestão corporativa, de padrões profissionais...

O que temos: VPs loteadas, milícias organizadas no bolso, amadorismo remunerado e dezenas de milhões de palhaços. Agora imaginem se o Flamengo tivesse 50 mil (pra não pedir muito) sócios e voto remoto. Repito, não vai acontecer, mas só imaginem.