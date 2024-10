Botafogo e Palmeiras se firmaram na luta pelo título nas últimas 6 rodadas

O empate do Botafogo com o Grêmio, seguido da vitória em cima do Atlético mantiveram o time na liderança da Série A. Em igualdade com o vice, Palmeiras, no recorte dos seis últimos jogos, que marcam a queda do Fortaleza.

Nesse período os dois mais bem colocados somaram 16 pontos em 18 possíveis. O Leão do Pici acumulou menos da metade: sete. Caso vencesse o Corinthians, o Internacional com 14, teria a mesma campanha dos líder nesse pedaço do campeonato brasileiro.

Abaixo aparecem Flamengo e Atlético Mineiro, com dez. Se os rubro-negros de fato saíram da briga pelo título, pode-se dizer que foi nesses seis últimos compromissos. com três vitórias e um empate, seis a menos na comparação com Botafogo e Palmeiras.