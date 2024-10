Fortaleza insiste em perseguir Botafogo e Palmeiras: terá fôlego até o fim?

O Fortaleza foi eliminado da Copa Sul-americana pelo Corinthians de maneira categórica. Isso bastou para que muitos associassem as duas partidas abaixo do padrão da equipe a uma suposta queda na reta final do Campeonato Brasileiro.

Pode ser que isso aconteça, mas até o momento o time cearense não dá sinais nesse sentido na Série A. O Leão do Pici tem a melhor campanha no segundo turno, com cinco pontos a mais do que o Botafogo, líder, e dois em relação ao Palmeiras, vice.

Após três rodadas sem vencer, dividindo atenções com a competição internacional em parte desse período, os comandados de Juan Pablo Vojvoda voltaram a ganhar. E foram dois triunfos seguidos, 4 a 1 no Bahia e 1 a 0 sobre o Cuiabá.