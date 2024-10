Fla decidiu demitir Tite antes da entrevista, e Filipe Luís topou na hora

Durante a entrevista coletiva após Flamengo 1 x 0 Athletico, no Maracanã, Tite foi perguntado sobre quem será o goleiro titular contra o Corinthians, quarta-feira, na semifinal da Copa do Brasil. Rossi, ou Matheus Cunha, que vinha atuando no mata-mata nacional.

"Continua a mesma coisa", disse o treinador.

A resposta deixou muitos rubro-negros assustados, já que o jovem arqueiro falhou em dois gols na derrota para o Grêmio, por 3 a 2, uma semana antes, em Porto Alegre. Fora da Libertadores, qual o sentido em insistir com Matheus Cunha titular na Copa?