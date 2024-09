Botafogo precisa abrir vantagem no Brasileirão até o duelo com o Peñarol

Com Palmeiras e Fortaleza no seu encalço, o Botafogo, líder do campeonato brasileiro, precisa de aproveitamento máximo. Pelo menos até o dia 23 de outubro, quando receberá o Peñarol, pela Libertadores.

O time de Artur Jorge é o único dos três mais bem colocados na Série A que ainda luta em duas competições. E para não ser ultrapassado pelos mais próximos perseguidores, será necessário ampliar a vantagem. Assim poder preservar titulares antes de jogar contra o algoz do Flamengo.

Para isso, além de torcer por tropeços do segundo e do terceiro colocados, é necessário não perder pontos. A começar por este sábado, quando terá o Grêmio pela frente, em Brasília. O Palmeiras encara um Atlético Mineiro provavelmente desfalcado, pensando na Copa do Brasil, em Campinas, e o Cuiabá vai visitar o Fortaleza.