Tite demonstra não ter forças para continuar, mas Flamengo mantém o técnico

E o quadro pode ficar ainda pior se a equipe fracassar no mata-mata diante do Corinthians, pela Copa do Brasil. O primeiro duelo, no Maracanã, já acontecerá na próxima quarta-feira. Menos de uma semana antes da desclassificação no Uruguai. Com que ânimo?

Já as eleições para a presidência do clube se aproximam. Faltando pouco mais de dois meses para o pleito, obviamente o desempenho do time de futebol pode ter influência nas urnas. E a cabeça do técnico é, para muitos, um troféu tão ou mais desejado do que o da Libertadores.