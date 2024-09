Botafogo não aproveita domínio e elimina São Paulo graças a Lucas e Calleri

O domínio do Botafogo no primeiro tempo, com forte pressão na recuperação da posse de bola, chegou a atordoar o São Paulo. Mas o time de Artur Jorge não soube se impor no placar.

A reação do São Paulo só viria na etapa final, mas antes do intervalo teve a seu favor um pênalti. Lucas errou, batendo muito alto. A bola ainda raspou no travessão. O time perdia por 1 a 0, gol de Almada.

No segundo tempo a equipe paulista de fato reagiu, mais ou menos como no 0 a 0 de uma semana antes, no Rio de Janeiro. E jogou fora mais uma grande chance. Calleri, na pequena área, mandou para fora.