Peñarol é só otimismo e camisa oficial do time custa mais de 500 reais

A vantagem alcançada no Maracanã com o 1 a 0 sobre o Flamengo na quinta-feira passada mergulhou o Peñarol e sua torcida no otimismo. A expectativa para a partida de volta, amanhã (26), às 19 horas, no estádio Campeón del Siglo é enorme e o clima de vitória e nada mais.

Antes do primeiro duelo os ingressos para a partida de volta já estavam esgotados. E naturalmente o ânimo aumentou radicalmente depois do resultado no Rio de Janeiro. Até o momento em que a bola rolou, o empate era considerado excelente e derrota por um gol, aceitável.

Depois de vencer os rubro-negros como visitante mais uma vez, como em 1982, no primeiro confronto entre os clubes pela Libertadores, a classificação parece questão de tempo para os torcedores carboneros. Na loja do clube nem os preços elevados assustam os hinchas.