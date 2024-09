Se Gabriel jogar no Uruguai e ajudar o Flamengo, fará apenas sua obrigação

Deu errado e Gabi voltou ao banco na partida do Morumbis. Quando entrou, aos 29 do segundo tempo, tropeçou na bola em uma de suas duas ações com a pelota nos 16 minutos em que esteve em campo.

Antes, Vitor Pereira cometeu o mesmo equívoco na decisão do campeonato carioca. Primeiro jogo, Gabriel no banco, entrou aos 20 da etapa final, quando o Flamengo já vencia. Atuou bem e até e ajudou o time a chegar aos 2 a 0.

Na segunda peleja, sem qualquer razão Gabi foi titular e permaneceu na cancha por 52 minutos em pífia jornada de todos nos 4 a 1 impostos pelo Fluminense. Vitor Pereira e Jorge Sampaoli o escalaram pelo nome. Na chamada "carteirada".

Esse erro Tite até agora não cometeu. Pois seria absurdo transformar o atual Gabriel, que não consegue ser Gabigol, em titular nessa temporada. Por que Pedro, Everton Cebolinha, Luiz Araújo e até Bruno Henrique foram muito mais eficientes. Não há comparação.

Com as lesões dos três primeiros e do recém-recontratado Michael, Gabi ainda assim fica atrás do novato de clube Gonzalo Plata. Por que quando em campo ele é o que menos rende. E isso é muito evidente.

E ainda sofreu contusões que o afastaram por semanas. Sem falar na suspensão derivada do exame antidoping que não teria feito adequadamente. Mal há quase duas temporadas, com ausências e polêmicas, qual o motivo para fazer dele titular?