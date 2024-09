Botafogo é alegria de John Textor, que sofre em campo e fora dele na Europa

Dos 15 pontos disputados até agora no campeonato francês, o Lyon fez apenas quatro. Tem uma vitória, um empate e três derrotas, a última no domingo, em casa, para o Olympique de Marseille, 3 a 2. O time de John Textor na França está duas posições e um ponto acima da zona de rebaixamento. Uma situação muito diferente da vivida pelo Botafogo, líder do Brasileiro e a uma vitória de alcançar a semifinal da Libertadores.

A distância para o líder, PSG, e seus perseguidores próximos, Marseille e Monaco, já é grande: nove pontos. O cenário preocupante não se restringe ao campo. Por conta do fair play financeiro, o Lyon se comprometeu com o órgão regulador do futebol francês a arrecadar 100 milhões de euros em jogadores na janela mais recente. Contudo, ficou em torno dos 40% disso, o que deve significar problemas em breve.

Para piorar as coisas, Textor desejava adquirir o Everton, mas o clube inglês deverá ser comprado pelo Friedkin Group, que deseja abocanhar a participação majoritária de 94% de Farhad Moshiri. O acordo ainda depende de aprovação da Premier League, da Football Association e da Financial Conduct Authority. O grupo também controla a Roma e seu presidente, Dan Friedkin, tem patrimônio líquido superior a R$ 42 bilhões, segundo a revista Forbes.