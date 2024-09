Domínio estéril do Flamengo é castigado pela luta do Vasco no 1 a 1

Domínio estéril do Flamengo, controle do jogo, volume e a velha dificuldade para transformar tudo isso em gol. O Vasco aproveitou para empatar o clássico, saindo do Maracanã com gosto de vitória no 1 a 1.

Já no primeiro tempo houve amplo domínio do Flamengo, mas com raras chances claras criadas. Na melhor delas, Pulgar cabeceou e Léo Jardim defendeu.

Estreantes, Alex Sandro e Plata estavam bem à vontade. Do lado vascaíno, Payet pouco participava e sem acionar Vegetti o artilheiro esteve fora do jogo.