Vasco até pode sonhar com título e vaga na Libertadores por dois caminhos

Depois de levar 2 a 0 e perder a vantagem construída nos 2 a 1 em São Januário, o Vasco teve Rayan expulso 10 minutos depois de sofrer o segundo gol. Mas buscou seu valioso tento com Vegetti a um do final do tempo regulamentar na etapa inicial.

No segundo tempo os vascaínos resistiram. Foram 17 finalizações do time paranaense contra duas (estatísticas SofaScore), mas o bloqueio defensivo funcionou e nos pênaltis a vaga na semifinal foi alcançada.

O ano é de enorme lucro em relação a 2023 e temporadas anteriores, com o Vasco novamente entre os quatro melhores do mata-mata e podendo sonhar com vaga na Libertadores. Via título da Copa do Brasil ou classificação no Brasileirão, por que não?

