Botafogo fez mais jogos que o Fla no ano, mas Tite não esquece o calendário

O Flamengo não é o time que mais vezes entrou em campo neste ano. E o Botafogo, seu algoz no domingo, fez cinco partidas a mais do que os rubro-negros. Então o que explica o fato de o time de Tite estar em frangalhos?

É óbvio que o calendário do futebol brasileiro é péssimo e fica pior em períodos como esse mês de agosto, repleto de jogos pesados, contra adversários fortes, por três competições. Mas Tite já passou do ponto nas queixas sobre ele.

Os 4 a 1 do Botafogo sobre o Flamengo estão na conta do técnico, não do calendário, que não é o culpado pelo grande número de gols sofridos pelos rubro-negros em jogadas pelo alto. Foi assim que o time alvinegro abriu, cedo, o placar.