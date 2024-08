Vasco avança com catimba e participação até de gandulas na Copa do Brasil

Final de peleja pela Copa do Brasil: Vasco 1 x 0 Atlético Goianiense em São Januário. Cotejo que fez lembrar o clichê de tantos narradores, utilizado em jogos que envolvem times brasileiros e argentinos.

Uma farra de "catimba" (só que bem brasileira mesmo) da equipe carioca diante do último colocado do campeonato brasileiro. Até gandula tentou retardar reinício de jogo e se envolveu em discussão com jogador do time goiano.

Uma verdadeira bagunça. Como a do time vascaíno. Atuação fraca, mais uma, do time de Rafael Paiva, que voltou a vencer após quatro partidas. Mas atuou mal e foi muito pressionado no segundo tempo. O placar de 1 a 0 evitou que a disputa fosse para os pênaltis, mas não esconde a má atuação.