Rodrigo Paiva será demitido na CBF

O presidente da CBF Ednaldo Rodrigues demitirá seu diretor de Comunicação Rodrigo Paiva assim que este voltar de férias, no dia 8 de janeiro.

Paiva, que já assessorou Ronaldo Fenômeno quando jogador, envolveu-se na campanha do ex-craque para presidência da CBF, contra Ednaldo Rodrigues.

Na última segunda-feira Paiva almoçou na Globo com Ronaldo e com o diretor-executivo do grupo Paulo Marinho, além do jornalista Victor Rios, que trabalhou durante anos da CBF e hoje assessora a R9, empresa de Ronaldo.