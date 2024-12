A biografia de José Carlos Dias, um brasileiro gigantesco

Braço direito de Dom Paulo Evaristo Arns, outra figura brechtiniana, José Carlos Dias até preso foi na ditadura por defender os que a combatiam.

O livro-reportagem, escrito com maestria, também advogou para Rita Lee e conseguiu sua absolvição, assim como ganhou todas as ações movidas pelo banido do futebol Ricardo Teixeira, então presidente da CBF, contra este jornalista, em parceria com seu sócio Luís Francisco Carvalho Filho.

Membro da Comissão Nacional da Verdade, o são-paulino Dias recebe biografia à sua altura, numa obra "não de autoajuda, mas de alta ajuda", como bem ressalta Ricardo Kotscho: "Leiam este livro para não perdemos a fé no futuro de nosso país, mesmo quando damos murros em ponta de faca", recomenda Kotscho.

E eu assino embaixo.