O hat-trick planetário em menos de 24 horas

Na mesma quinta, 21, em Brasília, a Polícia Federal indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 36 pessoas, suspeitos e cúmplices nos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa.

No duro, detalhado relatório de 884 páginas, a PF mostra que os conspiradores tramaram até mesmo a morte do presidente Lula, do vice Geraldo Alckmin e do ministro do STF Alexandre de Moraes.

O capitão Bolsonaro tinha, na conspiração, a companhia de 25 militares de alta patente, incluindo três ex-comandantes do Exército e um da Marinha. É a primeira vez, na história da República, que um ex-presidente eleito no período democrático é acusado por tramar contra a democracia no Brasil.

Na véspera, quarta, 20, em Montevidéu, a juíza Sílvia Urioste, do Tribunal Penal de 27º Turno, condenou à prisão o coronel do Exército da reserva Eduardo Ferri pelo sequestro dos militantes uruguaios Universindo Rodríguez e Lilián Celiberti, e seus dois filhos, Camilo (8 anos) e Francesca (3), presos ilegalmente em Porto Alegre em novembro de 1978 e transladados ilegalmente para a capital uruguaia por um comando clandestino da repressão da ditadura de Montevidéu, agindo em conluio com o DOPS gaúcho comandado pelo delegado Pedro Seelig.

Denunciado pela imprensa brasileira, o sequestro se converteu no único e mais clamoroso fracasso da Operação Condor, a conexão repressiva que unia as ditaduras militares dos seis países do Cone Sul, na década sangrenta de 1970.

Os repórteres Luiz Cláudio Cunha e JB Scalco, da sucursal da revista Veja, em Porto Alegre, foram os responsáveis pela corajosa reportagem que salvou a vida do casal.