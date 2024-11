Alcoolismo no futebol, um vício contra a carreira, a saúde e a vida

POR CARLOS FERREIRA*

O assunto é tratado como um tabu nos clubes brasileiros e é pouco estudado no país, mas o alcoolismo tem consequências muito graves na carreira, na saúde, na vida dos atletas. Os dados estatísticos são raros no Brasil, mas um levantamento mundial dos problemas de saúde na profissão, feito em 2014, deu a dimensão do problema. Pesquisa feita com 180 atletas em atividade e 121 aposentados, mostrou distúrbios de ansiedade e depressão em 26% dos ativos (por pressão no trabalho) e em 40% dos aposentados (por desânimo).

Em 2015, num estudo do Sindicato Internacional dos Profissionais de Futebol, com cerca de 800 jogadores, 9% dos ativos e 25% dos aposentados admitiram o consumo excessivo de bebida alcoólica. O álcool não está entre as drogas proibidas no esporte, de acordo com a Agência Mundial Antidoping.