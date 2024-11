Fortaleza chega aos 60 pontos como jamais fez um clube do Nordeste

O Fortaleza viajou mais de 3 mil quilômetros até Caxias do Sul, pressionou de cara, sofreu depois contra o desespero do Juventude, segurou a onda na serra gaúcha e, nos acréscimos do primeiro tempo, em duas jogadas muito parecidas, da direita à esquerda, de pé em pé como Juan Vojvoda gosta, fez 2 a 0 com Moisés e Mancuso, aos 47 e 52 minutos.

E olhe que o Tricolor do Pici perdeu Britez ainda aos 25 minutos, trocado por Tinga.

Com o que foi para o intervalo com apenas um ponto a menos que o vice-líder Palmeiras e quatro abaixo do líder Botafogo, ou seja, queiram ou não, na briga, cinco pontos à frente do Flamengo.