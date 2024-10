Conselheiros do Corinthians desconfiam do presidente do Conselho

O grupo de 90 conselheiros do Corinthians, do Movimento Reconstrução, a favor do impeachment de Augusto Melo, publicou nota em que manifesta desconfiança sobre o comportamento de Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo do clube, e revela as manobras do cartola com vistas a ser eventual sucessor do presidente alvinegro.

Abaixo, a nota na íntegra:

A forma como o presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, Romeu Tuma Jr., tem direcionado ataques ao CEO Fred Luz durante as últimas semanas provocou desconfiança entre os conselheiros corinthianos. Muitos veem as ações de Tuma como uma barganha com a gestão. O acordo consistiria na demissão de Luz - o que devolveria a Tuma e a seu grupo político (União dos Vitalícios) boa parte do poder junto à administração - em troca da criação de dificuldades para avançar com o impeachment.