VAR comete heresia com bicicleta de Moisés

Fez um golaço, de bicicleta com Moisés, no segundo tempo, de antes da marca do pênalti e, aí, o inacreditável aconteceu: ao comemorar com Deyverson, Moisés se machucou e, enquanto deixava o gramado, viu o VAR anular o gol por impedimento de Pikachu na origem do lance.

O VAR erra até quando acerta…

Desconhece o 7º Mandamento: não furtar a alegria do futebol.