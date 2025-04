Juca Kfouri: NanoFiel apequena o Corinthians e se contenta com o Paulistão

Parte da torcida do Corinthians se contentou com título paulista sobre o Palmeiras e apequena o clube — é a NanoFiel, batizou o colunista Juca Kfouri no Posse de Bola.

Juca questionou os corintianos que não se incomodaram com a derrota no Dérbi pelo Brasileirão porque o clube venceu o rival na final do Paulistão.