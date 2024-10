Fortaleza perde a cabeça e a chance de pressionar os líderes

O Fortaleza recebeu meio Atlético Mineiro no Castelão e se danou.

Saiu na frente com Marinho aos 14 minutos logo em seguida de ter levado uma bola na trave chutada por Saravia e pareceu que cozinharia o Galo numa boa, até porque os mineiros estavam preocupados com as duas semifinais que disputarão no sábado e na terça-feira, contra Vasco e River Plate, pelas Copas do Brasil e Libertadores.

Mas perdeu a cabeça ao sofrer o empate no começo do segundo do tempo em gol de Fausto Vera a ponto de Marinho causar sua expulsão aos 13 minutos, depois de sofrer falta de Palacios e dar-lhe uma ombreado estúpida.