O desespero de Augusto Melo às portas da guilhotina

Augusto Melo perdeu, embora tardiamente, o apoio até da Gaviões da Fiel, depois de ser denunciado pelo Conselho de Orientação, do Fiscal, do Deliberativo, da Comissão de Ética e da de Justiça do SC Corinthians Paulista.

E está, segundo tudo indica, em vias de ser indiciado pela Polícia Civil de São Paulo, no inquérito do escândalo da Vai de Bet, em que aparece como investigado.

Desesperado, quer reabrir as contas de 2023, algo que deveria ter feito assim que assumiu a presidência.