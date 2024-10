Brabas classificadas sem a beleza de antes

Depois de terem goleado por 8 a 0 o inexistente time venezuelano ADIFEM, e apenas empatado 0 a 0 com o Boca Juniors, o Corinthians saiu logo na frente, aos 9 minutos, com Ju Ferreira, perdeu bisonhamente pelo menos mais dois gols até o final de mau primeiro e começou o segundo tão mal que sofreu o empate, aos 11, por cobertura, de Ramona Martinez, ex-Avaí e Palmeiras, em saída precipitada da goleira Lelê, que está de volta depois de longa recuperação.

Foi preciso que Yayá desse lançamento perfeito para Jaqueline fazer o 2 a 1, aos 74.

Dez minutos depois, em passe de Carol na linha de fundo, Gabi Zanotti ampliou para 3 a 1 e liquidou o jogo.

Aquele futebol bonito, porém, envolvente, alegre das Brabas, parece ter ficado no passado.

Por momentos, enquanto o jogo esteve empatado, elas nem se classificariam em primeiro lugar, porque o Boca seria o primeiro.

O objetivo foi atendido, o pentacampeonato segue na mira, mas as Brabas sempre fizeram mais que isso, sempre combinaram resultados com desempenhos.