Benemérito do Flamengo cobra respostas sobre novo estádio

MAURÍCIO GOMES DE MATTOS, sócio Grande-Benemérito, inscrito no quadro social sob o nº 000100, vem, respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, com fundamento no artigo 19, incisos II e III do Estatuto Social do Clube de Regatas do Flamengo ("C.R.F."), solicitar o fornecimento das seguintes informações essenciais ao desenvolvimento e compreensão acerca da operação que culminou na aquisição do terreno em que será erguido o nosso tão sonhado estádio:

1. Informação sobre a realização de sondagens e estudos técnicos acerca das condições geológicas e geotécnicas do terreno onde se pretende construir o estádio;

2. Requer-se acesso a quaisquer levantamentos ou estudos iniciais que tenham sido conduzidos no sentido de estimar os custos estruturais envolvidos na construção de um estádio nessa localidade.

3. Há no edital a obrigação do Clube de arcar com os custos de uma solução viária para a região. Existe algum estudo preliminar que indique quais seriam as melhores soluções? Há alguma noção de quanto isto poderá custar ?

4. Requer-se esclarecimento quanto aos planos futuros do Clube para a utilização do Maracanã, no cenário em que a construção de um estádio próprio seja concluída, levando em consideração o contrato existente por 20 anos.

Essas informações são imprescindíveis para que o requerente, na qualidade de sócio Grande-Benemérito, possa contribuir de forma significativa e construtiva para o engrandecimento do debate e o desenvolvimento de soluções estratégicas relacionadas ao tema, sempre com o objetivo de promover o melhor interesse do Clube de Regatas do Flamengo.