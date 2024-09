O dramático empate entre City e Arsenal

Mais de 90% de posse de bola do City, duas defesas do goleiro espanhol Raya antes do 60° minuto, o Tubarão assustava e parecia impossível a resistência dos Artilheiros, que precisavam ser, também, pescadores.

Coisa rara na Premier League, Raya despencou no gramado a pedido do ítalo-brasileiro Jorginho, do banco.

Era preciso respirar.

O Arsenal não conseguia passar de sua intermediária e o City, que no meio da semana já havia sofrido com a defesa da Inter, pela Champions, tentava de fora da área, sem sucesso.

O inglês Foden foi chamado pelo catalão Pep Guardiola e entrou no lugar do belga Doku, aos 70.

Quando o clássico chegou aos 80 minutos o City desistiu de tentar entrar na área londrina e só chutava de fora, sem sucesso, sem pontaria.