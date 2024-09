O Fortaleza é freguês do Corinthians. É mesmo?

Não.

Porque desde 2022 e sete jogos os paulistas não vencem os cearenses, com quatro vitórias do Tricolor do Pici, todas no Castelão, e três empates em Itaquera.

Ou seja, se alguém tem motivos para estar otimista é o torcedor do Leão.

Até porque, no Campeonato Brasileiro, o Fortaleza está em terceiro lugar com 49 pontos e o Corinthians está em 18º, com 25.

Embate entre treinadores argentinos, Juan Vojvoda de 49 anos e Ramón Díaz, de 65.

Provavelmente, quando tinha sete anos, Vojvoda torceu por Ramón na seleção da Argentina pela Copa do Mundo de 1982, derrotada pela do Brasil, com ele como centroavante, autor do gol argentino na derrota por 3 a 1.