Todos perdem quando a sociedade reproduz o que há de pior no futebol

Lembra daquele craque que você tomou conhecimento de que "quebrou a noite"? Ou daquele jogador que cometeu um ato deplorável? Lembra que bastava eles balançarem as redes que estava tudo perdoado? E o jogador que desrespeitava o treinador, o dirigente, envolvia-se em confusão familiar e eis que de repente todos esqueciam de suas transgressões porque fez o gol do título? Mesmo que seus pecados fossem chancelados por provas. De nada adiantava. Absolvição antecipada.

Transmitimos esse conceito para a vida nacional. Ninguém deve ser condenado antecipadamente. Ou ser vítima de massacre midiático. Vai contra o estado de direito. Mas a presunção de inocência - conceito essencial no Direito- não pode servir de álibi para se ignorar ou afrouxar qualquer investigação, ou pesquisa sobre um pecado cometido por A,B ou C. Por mais que alguém seja genial em sua área de atuação, isso não serve de argumento para que a presunção de inocência seja utilizada como paralisia sobre o que ocorre ao nosso redor. Na presunção de inocência, O acusado é considerado inocente até que a sentença penal condenatória transitar em julgado. Mas esta sentença pode ser modificada. Para isso, servem as investigações. E estas devem seguir.

Esse foi o principal defeito transmitido do futebol para a realidade. Os fãs enlouquecidos não querem ver a desconstrução de alguém construído por décadas. Reivindicam a absolvição antecipada. Ou seja, que a presunção de inocência, seja definitiva. Que os órgãos competentes não façam seu trabalho. Que não ocorra investigação. Do outro lado, carniceiros extremados aproveitam dores e traumas para satisfazerem sua gana de vingança. De apontar no outro a hipocrisia que, no fundo, está presente em sua alma. No fundo, eles não querem justiça e, sim, querem esconder seus pecados. Assim como um jogador que dá uma entrada por trás e finge que não é com ele.

Nem absolvição antecipada e nem sede de carnificina. Apenas Justiça e cumprimento da letra da lei. Preservação da integridade das vítimas e nunca, em hipótese nenhuma, descredibilizar o sofrimento da vítima. No futebol e na vida em sociedade. Assim podemos alcançar o que importa: um país mais justo e feliz. Sem preconceitos. Ou assédios contra mulheres, ou para qualquer população desprotegida. Esse é o mundo ideal. Para todos que vivem em sociedade e no futebol.

*Elias Arede Junior é jornalista.