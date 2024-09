Atenção, Santos: luz amarela piscando!

Fora do G4, estão o Avaí, com 37, o Ceará, 36, e o Sport, com 35, mas dois jogos a menos que todos que têm 24 partidas.

Em bom português: caso faça os seis pontos que tem a disputar, os pernambucanos jogarão o Santos para o quarto lugar e hoje, quarta-feira (4), o Vila Nova, em casa, caso vença o CRB, em 16ª lugar, passará, com um jogo a mais, o Peixe.

Que enfrentará pela 25ª rodada, em Joinville, no sábado (7), o Brusque, o primeiro dos quatro últimos, na 17ª colocação.

Em português ainda mais claro: o Santos corre o risco de terminar a rodada que começa hoje fora do G4.

Francamente, não era a situação que todos esperavam nesta altura da Série B.

Dizia-se que haveria apenas três vagas para buscar a Série A e o Santos decepciona.