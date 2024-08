Juventude é mais um a derrotar o pobre Corinthians

O Corinthians até jogava melhor quando, aos 22 minutos, um bate-rebate na área alvinegra sobrou nos pés do equatoriano Carrillo que abriu o placar: 1 a 0.

Fagner e Garro substituíram Matheuzinho e Coronado.

O Juventude não se bastou com a vantagem mínima e foi em busca de levar vantagem mais confortável para Itaquera.

O jogo era tecnicamente muito ruim, mas os paulistas conseguiam ser piores que o jogo, a cara de seu presidente.

Aos 40, a defesa corintiana cochilou e Danilo Rosa ampliou: 2 a 0. Era justo.

Os dois milagres de Hugo Souza do primeiro tempo viraram dois gols no segundo, o do 2 a 0, defensável.