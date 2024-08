Populismo olímpico

Os esportistas fazem a alegria do povo?

OK, fazem mesmo e merecem todo apoio, aliás, merecem um Política Esportiva que até hoje o Brasil não tem e não será com Fufucas no ministério que virá a ter.

E os artistas, os músicos, por que não têm isenção? Os escritores?

E os bombeiros? Os motoristas? Médicos?

Cada um no seu quadrado colabora para fazer o país melhor. Ou não?

Imagine que o futebol masculino estivesse em Paris e fosse medalhado com Neymar na cota dos três jogadores acima de 23 anos. Seria justo isentá-lo, milionário que é?