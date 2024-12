O Rappa cantou em 1999 a violência que vivemos hoje

"A Minha Alma Está Armada para a Cara do Sossego"

Vendo tudo o que está acontecendo dentro da nossa sociedade, veio à minha mente essa música do O Rappa, que se tornou um dos maiores clássicos do pop rock nacional, ganhando todos os prêmios do MTV Awards e o prêmio de Melhor Clipe do Multishow.

As cenas que estamos vendo na TV são praticamente as mesmas que foram mostradas naquele espetacular clipe de 1999. Estamos vendo pessoas sendo jogadas da ponte, assassinatos com 11 balas nas costas, policiais que executam uma pessoa com 82 tiros dentro de um carro com a família, tendo a pena amenizada.