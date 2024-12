Quem salvará São Paulo das mãos da dupla Tarcísio e capitão Derrite?

Esse parece ter sido o verdadeiro motivo pelo qual o governador Tarcísio de Freitas retirou as câmeras das fardas dos policiais. Assim, eles se sentem seguros para agir com total violência, pois acreditam que ninguém saberá o que acontece.

No entanto, essa atitude parece desprovida de inteligência; o governador esqueceu que todo cidadão tem um celular e que todos filmam o que desejam. Assim, as atrocidades policiais foram parar na internet e, consequentemente, nos jornais da TV Globo/Globo News, Band/Band News, CNN, Record/Record News, Cultura, Gazeta e Rede TV. Canais de diversos países mostraram as horríveis imagens das ações da polícia militar de São Paulo.

Provavelmente, no sofá de sua bela casa, o Capitão Derrite não se importava em ver os seus subordinados atirando para todos os lados, jogando as pessoas da ponte, batendo em idosos e agredindo mulheres. O que aparenta é que ele deu liberdade para isso porque essa é a sua ideologia de segurança, fundamentada na total violência.

Como uma pessoa assim pode ser secretário de segurança da cidade de São Paulo? Como puderam votar em alguém como Tarcísio de Freitas para governar nosso estado?

Temos CACs com arsenal de armas, incluindo granadas, em apartamentos luxuosos, se sentindo no direito de atirar para a rua.

Parabéns ao ex-presidente golpista Jair Bolsonaro por ter instituído a política armamentista com a intenção de montar um exército de "patriotas" para realizar um golpe civil/militar em seu nome. Muitos inocentes caíram nessa história.