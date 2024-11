Na força, na raça e na luta, Corinthians vence o dérbi com a sua cara

Nas decisões importantes para salvar o ano, o Corinthians vem dando conta, principalmente no espírito de luta, na raça, na entrega, e isso vem dando certo, pois esse time precisa estar focado 100%, porque toda vez que baixa a guarda se dá mal.

Não é um time técnico, por isso precisa sempre tentar levar o jogo para o plano físico, como fez nesse dérbi.

No primeiro tempo, o Palmeiras foi melhor, criando três chances claras seguidas, todas pela direita com Estevão, enquanto o Corinthians tinha a proposta do contra-ataque, mas precisava encaixar a marcação, porque senão tomaria o gol. Arrumou uns três ótimos contra-ataques e, em um desses, a jogada final foi cair nos pés de Rodrigo Garro, que bateu muito bem da entrada da área, fazendo o primeiro gol corintiano, e o jogo foi para o intervalo com esse 1 x 0.

No segundo tempo, Ramón Díaz mexeu bem, na minha opinião, abrindo mão do terceiro zagueiro para colocar mais um volante, porque o Palmeiras dominava o meio de campo, e isso complicou as principais jogadas do time do Abel.

Martínez, Alex Santana e Ranielle deixaram o setor mais forte fisicamente e, na minha visão, o Corinthians começou a mandar no jogo porque conseguiu levar o segundo tempo totalmente para o plano físico, e nesse ponto o time do Ramón é melhor.

Não demorou para mais um contra-ataque surgir, e Yuri Alberto fez o segundo gol. Essa jogada só saiu por causa da total entrega de José Martínez, que brigou pela bola até conseguir deixá-la nos pés do Garro, que deu um passe longo para o Yuri. Com a péssima saída do gol do Weverton, se perdendo no tempo de bola, ficou tudo muito fácil para o camisa 9 marcar mais um gol e, dessa vez, dando a vitória ao Corinthians.