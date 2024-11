Parece que Danilo e Paquetá possuem cadeiras cativas na seleção do Dorival

Os dois foram mal em todos os jogos que jogaram, inclusive em seus times. Danilo já não deveria estar sendo chamado há muito tempo. Não entendo o motivo de ele ter uma cadeira cativa na seleção brasileira.

Paquetá também não está merecendo convocação alguma, não só pelo futebol, mas porque claramente não está conseguindo focar no jogo por causa das graves acusações relacionadas ao seu envolvimento em manipulações de jogos e apostas esportivas.

Dorival insiste nisso e vai acabar "morrendo abraçado" com eles da mesma forma que Tite, seu antecessor no comando da seleção.

Eles estão na lista em todas as convocações. Jogando bem ou mal, pouco importa, porque a "cadeirinha" está sempre esperando por eles. Se fossem jogadores com um passado brilhante na seleção e que realmente acrescentassem algo de importante tecnicamente, até poderia entender, mas não é o caso dos dois.

Por outro lado, achei legal a convocação do zagueiro Murilo, do Nottingham Forest, que já estava merecendo entrar na lista desde a primeira convocação do Dorival.

É jovem, muito forte fisicamente, rápido, bate muito bem na bola e precisa ter sequência em convocações e mais chances para jogar.