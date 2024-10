Botafogo chegará à final da Libertadores jogando bola com inteligência

Além dos 3 x 0, a postura da equipe nas duas partidas foi crucial para chegar com méritos à final.

O Atlético-MG foi melhor nos dois jogos em todos os sentidos, mas principalmente no tático e emocional.

A situação do Botafogo, numericamente, é muito mais confortável, pois amassou o Peñarol por 5 x 0 e tem uma equipe infinitamente melhor. Só que o torcedor do time uruguaio e algumas autoridades já mostraram qual será o ambiente do jogo.

Mudaram o local da partida do estádio Campeón del Siglo para o histórico estádio Centenário, com grandes riscos de conflitos por tudo o que aconteceu no Rio de Janeiro na semana passada.

Pressão excessiva na arbitragem, conivência com jogadas duras acima do normal, violência descabida... Ou seja, o cenário desenhado para essa decisão é esse. Acredito que o trabalho mental do treinador Artur Jorge será primordial para que nada diferente de uma partida decisiva aconteça.

O Botafogo tem um grande time e está chegando à final com muita força, assim como o Galo. Foram os dois melhores times da competição e do ano, pois ambos estão com chances de ganhar dois títulos.