O 'day after' corinthiano: não há tempo para tristeza e frustração

Mas o Corinthians tem time para conseguir essas vitórias? Não demonstrou ter durante todo o campeonato e, contra o Flamengo, deixou explícito, como a maioria das pessoas já sabia, que é um time que só consegue vencer através da imposição, da força física. Porém, quando o jogo pede técnica e criatividade, o Corinthians não consegue enfrentar ninguém.

Aí alguém pode fazer a seguinte afirmação: "Mas o Corinthians venceu o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro." Verdade. Mas, naquele jogo, o Flamengo sucumbiu ao jogo físico do Corinthians e não conseguiu levar a partida para o plano técnico, como fez na Copa do Brasil.

A possibilidade de rebaixamento é uma realidade para o Corinthians, e a situação precisa ser encarada seriamente por todos dentro do clube. Até agora, a gestão Augusto Mello se comportou como se o clube estivesse com os cofres cheios e ainda recebendo muito dinheiro. Eles vivem em um perigosíssimo "universo paralelo", gastando e aumentando uma dívida que já é estratosférica, sem a mínima preocupação com o que poderá acontecer com o Sport Club Corinthians Paulista no futuro.

A atitude da Gaviões da Fiel, fazendo um acordo com a Caixa Econômica ao abrirem um Pix para os torcedores colaborarem para pagar a Arena, sem a participação dos diretores do Corinthians, deixa claro o descrédito em que eles caíram até com a própria torcida. O Corinthians não paga ninguém, e não adianta falarem que todos os clubes também devem, porque os outros não estão gastando sem responsabilidade como faz o Corinthians.

Os "passadores de pano" colaboram para fazer os torcedores acharem que esse comportamento é o certo. O Corinthians só tem uma saída para começar a fazer o certo: política de pés no chão, a partir de 2025, que é não cair para a Série B.