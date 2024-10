Flamengo amassa o Bahia e vence com atuação genial de Gerson

Uma pergunta: será coincidência que, em dois jogos com o ex-lateral esquerdo Filipe Luís como treinador, houve dois gols dos laterais? Na quarta-feira (2), o Flamengo venceu o Corinthians por 1 x 0 com gol de Alex Sandro, e contra o Bahia, o primeiro gol foi do também lateral Ayrton Lucas. Não é coincidência. Filipe liberou seus laterais para atacarem ao mesmo tempo, tanto que a jogada do gol saiu pela direita, com uma batida do Bruno Henrique, e na sobra do goleiro, Ayrton estava ali como um ponta, só escorando para marcar.

Outra grande diferença é exatamente a liberdade que Filipe deu para o time jogar, se aproximarem para fazer tabelas, triangulações e criarem jogadas, tudo isso com muita agressividade, tanto na marcação quanto no ataque. Esse "novo" Flamengo se defende agredindo o adversário lá na frente, não esperando atrás, e com isso fez o Bahia de Rogério Ceni ter dificuldade para jogar e sair vaiado para o intervalo na Fonte Nova.

Gerson, Ayrton Lucas e Gabriel Barbosa comemoram gol do Flamengo contra o Bahia Imagem: MARCIO ROBERTO/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO

O exemplo da insatisfação da torcida foi que o primeiro chute do Bahia na direção do gol de Rossi só aconteceu aos 5 minutos do segundo tempo. Na volta, o Flamengo continuou controlando o jogo, principalmente com um domínio completo do meio-campo.

Sou fã de Gerson desde 2019 e sempre achei que ele deveria ter tido mais chances com o Tite na seleção, que praticamente o ignorava. Voltou agora para a seleção com Dorival Jr. e, na minha visão, deveria ser titular. Ele está em ótima fase e, junto com De La Cruz, é responsável pela dinâmica intensa que o Flamengo começou a colocar com Filipe Luís no comando.

O Bahia não conseguiu entrar na partida em momento algum, um pouco pela apatia que apresentou desde o início do jogo, mas muito pela dificuldade que o Flamengo criou. A torcida do tricolor baiano demonstrou muita insatisfação com o trabalho de Rogério Ceni, e isso ficou nítido durante todo o jogo.