São Paulo e Botafogo jogarão a vida como se não houvesse o amanhã

Isso vale para o Botafogo também, que é o líder do Campeonato Brasileiro, oscila menos e também tem um grande treinador. Artur Jorge conseguiu armar um esquema muito consistente, equilibrado, com um jogo bem intenso e agressivo.

Só para recordar uma grande semifinal entre os dois, vou até o Campeonato Brasileiro de 1981. Num Morumbi explodindo e com uma equipe do São Paulo que era a base da seleção brasileira do Telê Santana, junto com Flamengo e Atlético-MG, o Botafogo, treinado por Paulinho de Almeida, fez um primeiro tempo impecável, tanto que fez 2 x 0 em 8 minutos com o ponta Jerson (com J mesmo) aos 10' e o saudoso craque Mendonça aos 18'. Tudo corria para o tricolor ser atropelado, mas Serginho Chulapa diminuiu aos 45' de pênalti e incendiou o Morumbi.

Com a entrada do ótimo jogador Éverton, o tricolor ficou muito mais agressivo, intenso, e empurrou o Botafogo para trás. E o cara da virada e do jogo foi exatamente o Éverton, que o treinador Carlos Alberto Silva colocou no lugar do Heriberto, que também era um ótimo jogador, mas mais meio-campista. Éverton empatou aos 66 minutos com um golaço incrível, pegando um rebote de sem pulo da entrada da área. A bola foi na gaveta do goleiro Paulo Sérgio, que não pôde fazer nada.

O empate ainda classificava o Botafogo, porque, no Maracanã, venceu o tricolor por 1 x 0, gol de um jogador espetacular que hoje é um grande treinador, Marcelo Oliveira. Mas algo ainda iria acontecer para deixar esse jogo para a história. Aos 77', houve uma confusão na área e o Éverton apareceu, deu um bico na bola no meio de um monte de jogadores e fez o gol da classificação do São Paulo, levando o Morumbi à loucura.

Dessa partida de 1981, quatro jogadores foram para a seleção brasileira disputar a Copa da Espanha de 1982, convocados por Telê Santana: Valdir Peres, Oscar (capitão) e Serginho foram titulares, e o atacante Renato Pé Murcho foi reserva.

Tenho certeza que será um jogaço e não tenho dúvidas de que São Paulo e Botafogo irão jogar como se não houvesse amanhã.