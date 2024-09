A contusão do Pedro é uma fatalidade, e ele voltará ainda mais forte

Voltei para o segundo tempo e, logo no começo, saí para fazer a tabela com o lateral, com o zagueiro nas minhas costas, e, quando a bola chegou, fiz de conta que iria devolver a bola para o lateral e girei para o lado direito. Mas o zagueiro travou meu pé esquerdo e pronto, rompi o ligamento cruzado. Culpa do zagueiro? Não. Culpa do treinador que não me tirou no intervalo? Não. Culpa do preparador físico? Não. Fatalidade! Mas, por causa disso, perdi praticamente todo o campeonato italiano, só voltando nas últimas oito rodadas.

Eu havia feito uma grande temporada 87/88 e sonhava em repetir o desempenho para, definitivamente, ir para um grande clube, já que a Sampdoria e a Fiorentina já haviam falado comigo. Mas tudo foi por água abaixo por causa dessa contusão. O Pedro sabe muito bem que essas, infelizmente, acontecem e, 90% das vezes, é uma fatalidade, sem culpados.

Eu lamento muito pelo que aconteceu com ele, porque sou seu fã e já escrevi e falei isso diversas vezes. O Pedro é o melhor centroavante que temos e já deveria ser o titular desde as eliminatórias para 2022. Desejo toda sorte do mundo na recuperação dele e, como ele mesmo sabe, mas não custa lembrar: a fisioterapia é a parte mais importante para uma recuperação de ligamento cruzado, porque, se não for feita corretamente, o enxerto pode ficar frouxo e ter que repetir a cirurgia, ou não ficar firme e ficar com o joelho instável, com risco de romper novamente.

Essa contusão é igual à do Neymar, que irá completar 1 ano sem jogar, porque realmente a recuperação é difícil...

Viña rompeu de um jeito

Galoppo de outro

Neymar de outro

Ferraresi foi diferente dos outros

Dudu

Atuesta

Pedro rompeu duas vezes, um em cada joelho, em situações diferentes

Ruptura de ligamento cruzado acontece de diversas maneiras diferentes e só tem um responsável quando o adversário atinge maldosamente o jogador. Como foi com o Zico em 1985 no jogo contra o Bangu depois de um entrada criminosa do zagueiro Marcio.