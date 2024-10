No anúncio do adeus, Rafael Nadal nos deu mais uma lição

Agora, a opinião:

Como em tudo na vida, Rafael Nadal deixou tudo que tinha em mais este duelo. Passou quase dois anos inteiros, submeteu-se a uma cirurgia e entrou em quadra em um nível muito aquém do que gostaria. Tentou de todas as maneiras. Conseguiu despedir-se dignamente em Roland Garros e nos Jogos Olímpicos, mas não no nível que gostaria de seguir como tenista profissional. No fim, o tempo, o inimigo imbatível, venceu novamente.

Entre tantas ao longo de uma carreira de mais de 20 anos, mais uma lição: dedicação máxima, arrependimento zero. Nadal faz seu anúncio com a leveza de consciência dos que trabalham a full 24/7. É um pronunciamento que vem com a dor de quem não tinha a intenção de parar aqui e agora, mas que também entrega a sensação de dever cumprido e que não há motivos para olhar para trás e duvidar desta ou daquela decisão.

Para nós, fãs, não é hora de dizer adeus. Ainda não. Falta pouco mais de um mês para a fase final da Copa Davis. No entanto, ao fazer o anúncio hoje, Nadal nos deu um tempo para processar a notícia, entender a importância desta derradeira Copa Davis e, por que não, curtir ao máximo uma última aparição que pode fechar as cortinas de maneira apoteótica, com o título, mas também pode ser apenas uma última ponta.

É difícil prever algo no tênis de hoje - sobretudo nesta versão fast-food em que a Copa Davis foi transformada - mas sobra, acima de qualquer suspeita, a garantia de que Rafa estará lá por inteiro. Se é impossível saber se seu tênis será 50, 70 ou 90% do que já foi, a maior certeza do mundo é que seu coração baterá 100% como sempre em uma quadra de tênis.