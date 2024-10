Copa Davis não admite fiasco, mas muda formato outra vez

Desde que deixou seu formato antigo, com uma chave de 16 países no Grupo Mundial e confrontos diretos, no bom e velho sistema dentro/fora de casa, a Copa Davis encarou todo tipo de problema. O que prometia ser um evento menos desgastante para os jogadores, usando menos datas do calendário e fazendo uma grande festa na fase final, tentando imitar a Copa do Mundo de futebol, tornou-se um fiasco de público e formato que nem conseguiu reduzir no número de datas nem conseguiu a valorização que esperava. Gerard Piqué e seus investidores tiraram o time de campo e deixaram a Federação Internacional de Tênis (ITF) com a batata-quente na mão.

A entidade segue até hoje tentando consertar o estrago feito na mudança de formato, em 2019, e anunciou outro passo para isto nesta sexta-feira. No ano que vem, a tal "fase final de grupos", que classifica para as finais de fato, será diferente. Em vez dos quatro grupos com quatro sedes e quatro países em cada chave, a Davis voltará ao formato de confrontos diretos, um-contra-um, com um dos países sediando o confronto. Ou seja, como era antes. Serão sete confrontos que definirão sete dos oito finalistas. A fase final, contudo, continuará com oito países jogando em dois grupos de quatro em uma sede única. E, para que não seja um fracasso total (apenas parcial, como já vem sendo) de público, o país-sede terá seu lugar assegurado nessa final.

Que ninguém se engane: trata-se de mais um passo dado para uma volta ao passado e às origens da Copa Davis, uma competição que sempre teve como essência o elemento da torcida da casa. É, no fim das contas, uma boa medida, que resgata parte dessa essência e corrige parcialmente um erro grave dos organizadores. Não, ninguém deve esperar a volta dos cinco sets. Esse navio já partiu faz tempo. Embora o formato em melhor de três contribua para mais zebras e, digamos, nivele por baixo a coisa, faz sentido que os confrontos agora sejam jogados em dois dias em vez dos antigos três dias de confrontos (embora essa redução isso nunca tenha atraído mais tenistas de elite do que antes como os organizadores esperavam e prometiam).