A maestral manipulação de Muchova

Muchova não deu três bolas iguais para Bia devolver em momento algum. Se trocava duas esquerdas cruzadas, logo variava com um slice na paralela, forçando a paulista a entrar na quadra e levantar a bola, o que permitia à tcheca atacar a bola seguinte. Quando angulava com a direita, explorando a movimentação de Bia (que até se move bem para seus 1,85m, mas, no fim, também é limitada por seus 1,85m), frequentemente tinha a paralela aberta no golpe seguinte. Pressão constante no segundo saque de Bia. Ótimo aproveitamento de primeiro serviço (76%). Subidas à rede que exigiam algo especial da brasileira.

E o nada simples fato de que Muchova conseguiu tudo isso entre piques para "usar o banheiro" em mais de um intervalo durante a partida faz a atuação da tcheca merecer uma nota altíssima. Bia poderia ter feito mais, claro. No todo, nem foi uma apresentação ruim-ruim. Durante a maior parte do jogo, a paulista foi refém do que sua oponente lhe permitiu (ou não) apresentar. Foi vítima da manipulação de Muchova.

Coisas que acho que acho:

- Mesmo terminando a campanha com uma derrota dura e uma aparente crise de ansiedade no meio do segundo set, quando a vantagem de Muchova era de apenas uma quebra de saque, Bia jogou, com sobras, seu melhor tênis da temporada durante esta semana e meia. Jogou no ataque, convicta do que tinha que fazer e errando pouco. Foi legal de ver. Que o US Open tenha sido o começo de um novo momento para a paulista.

- O segundo saque ainda é algo que precisa de atenção, e isso fica mais evidente nesse tipo de jogo, contra adversárias mais fortes e em boa fase, o que sempre vai acontecer numa reta final de slam. Hoje, por exemplo, Bia sacou bem nos dois primeiros games do segundo set. No terceiro, precisou jogar com o segundo serviço em três pontos. Perdeu todos.

- A história de Muchova neste US Open é mais emocionante porque ano passado, em setembro, depois de perder nas semifinais em Nova York, ela teve uma séria lesão no punho. Primeiro, tentou um tratamento conservador que não deu certo. Só em fevereiro de 2024, mesmo sem jogar deste setembro, é que veio a passar por uma cirurgia. Só voltou a atuar em junho. Agora, retorna ao cenário de 2023, com mais uma chance para alcançar a final.