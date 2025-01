Jurgen Klopp merecia um jogo melhor de Palmeiras e Bragantino

Jurgen Klopp foi a atração de Palmeiras x Bragantino. Subiu pelos elevadores do saguão principal do Allianz Parque e ficou numa cabine do sexto andar, onde normalmente ficam os observadores de equipes adversárias dos donos da casa. Repórteres se aproximaram, cinegrafistas tentaram flagrar seus movimentos. Ninguém o viu bocejando, elegante que é. Bem que podia.

O jogo à sua disposição registrou uma das piores atuações palmeirenses e também do Red Bull, num Allianz Parque com apenas 25 mil espectadores e com cantos da torcida uniformizada contra o diretor de futebol Ânderson Barros, prontamente rebatidos pelos torcedores comuns, que têm criticado a postura dos uniformizados desde a emboscada contra a Máfia Azul, na rodovia Fernão Dias, em outubro.

A atuação palmeirense foi péssima. Um mísero chute no alvo, de Vanderlan, aos 24 minutos da primeira etapa e u chute na trave de Allan no último minuto. Abel Ferreira segue sua rotina de buscar polivalência, escalou o centroavante Luighi na ponta esquerda, o ponta de lança Thalys como centroavante, usou Raphael Veiga como número 8, no segundo tempo.