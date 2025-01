Thallys salva e é o 21o jogador da base a marcar pelo Palmeiras desde 2020

O Palmeiras não perde na fase de grupos do Campeonato Paulista desde 29 de abril de 2021, quando caiu contra a Inter de Limeira, na época dirigida por Thiago Carpini, por 1 x 0 no Allianz Parque. Na campanha do tricampeonato, chegou sempre à sua penúltima partida com chance de ser campeão invicto. Perdeu o primeiro jogo das finais de 2022 para o São Paulo, de 2023 para o Água Santa e de 2024 para o Santos. Por um triz — ou três — não foi tricampeão sem derrota.

Mas o Palmeiras não jogou bem e foi salvo por mais uma cria da Academia. Thallys empatou aos 24 minutos da segunda etapa. Até ali, o Noroeste era melhor e destruía o lado direito do Palmeiras, especialmente com o ala Maycon Jesus. Foi quem venceu Giay e Mayke e cruzou para Carlão fazer 1 x 0 para o Noroeste.

A atuação palmeirense não empolgou.