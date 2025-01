O maior time da história do Corinthians completa um quarto de século

O empate com o Vasco e a comemoração do título, no Maracanã, completa 25 anos neste 14 de janeiro.

Mas a festa não é para o título,

É para o sexteto: Rincón, Vampeta, Marcelinho e Ricardinho; Edílson e Luizão.

Sob o comando do treinador Oswaldo de Oliveira, estes seis jogadores disputaram apenas 16 partidas juntos. Ganharam nove, empataram três e perderam quatro.

Perderam perdido, quando caíram. Levaram 1 x 4 do Palmeiras, 0 x 4 do Atlético no Maracanã, 2 x 3 do mesmo Galo no Mineirão, 1 x 2 da Ponte Preta.

Quando ganhavam, como venciam... Não era futebol, era poesia.