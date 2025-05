Veiga retorna de 'cabeça fria' e pode virar coringa de Abel no Palmeiras

De volta, ele tenta recuperar espaço e pode virar um "coringa" no time de Abel. Além da tradicional escalação com "camisa 10", Veiga pode atuar como segundo meio-campista — o "camisa 8" — ou até deslocado para o lado direito do ataque, como uma espécie de ponta, que pode atuar tanto por fora quanto por dentro. O meia já cumpriu todas essas funções sob o comando do português.

Classificação e jogos Brasileirão

A rodagem do elenco diante de um calendário inchado também favorece o camisa 23. Abel Ferreira não utiliza a mesma escalação por dois jogos seguidos desde a fase de grupos do Paulistão, em fevereiro. Neste momento, o Palmeiras disputa o Brasileirão, a Copa do Brasil e a Libertadores.

Veiga também está entre os pilares ofensivos do Alviverde na temporada. Mesmo com um desempenho abaixo, o meio-campista é o segundo com mais participações em gols (9), com sete assistências e duas bolas na rede. Ele está atrás apenas de Flaco López, com 10.

Ele também é "garçom isolado" do time de Abel Ferreira em 2025. O meia tem quatros passes para gol a mais do que o segundo colocado Flaco López.

O Palmeiras encara o Vasco, amanhã, às 16h (de Brasília), em Brasília, para manter uma invencibilidade histórica como visitante. O time de Abel não perde como visitante há 17 partidas. Esta é a maior sequência sem derrotas desde o período entre novembro de 1995 e maio de 1996, quando alcançou 21 partidas de invencibilidade.